Naufragio Libia, salvi 2 migranti: aggrappati per ore a un barile

Il gommone su cui viaggiavano due migranti è stato soccorso poco prima che affondasse: i militari hanno salvato 52 persone, le quali hanno riferito che a bordo erano circa cento. Sono dunque proseguite le ricerche e l'elicottero della nave Orione ha avvistato i 2 che sono stati recuperati.



Dal primo gennaio a oggi sbarcati in Italia 102mila migranti - Il 2015 si avvia a battere il record del 2014, quando gli stranieri sbarcati furono 170mila. I dati del Viminale indicano che dall'1 gennaio ad oggi sono giunte 102mila persone, circa 5mila nell'ultima settimana. Nello stesso periodo del 2014 gli arrivi erano 98.400. Sono soprattutto eritrei (27.245), seguiti da nigeriani (12.451), somali (7.883), sudanesi (5.870) e siriani (5.688).



La Sicilia principale regione di sbarco - La Sicilia è la principale regione di sbarco (69.705), seguita dalla Calabria (18.923), mentre è la Libia il porto di partenza quasi esclusivo (92.275). Sono stati inoltre 396 gli scafisti arrestati quest'anno. Il peso delle operazioni di soccorso ricade per la gran parte sulle spalle dei mezzi italiani; gli assetti della missione europea Triton hanno recuperato dall'1 novembre scorso (data di avvio dell'operazione) soltanto 17mila persone.



Continuano ad arrivare nei porti italiani i migranti soccorsi - Sono continuati intanto gli arrivi nei porti italiani delle persone salvate in mare negli ultimi giorni. A Pozzallo (Ragusa) sono giunti in mattinata 202 migranti (151 uomini, 36 donne e 15 minori), in parte trasferiti nel centro di prima accoglienza della cittadina marinara, mentre gli altri sono in partenza verso altri centri della Sicilia. Sette le persone ricoverate in ospedale, tra cui cinque donne in gravidanza. Da martedì sono sette gli scafisti fermati nel porto siciliano: tra di loro anche un sedicenne.



A Reggio Calabria è arrivata una nave con a bordo 417 migranti di varie nazionalità. Si tratta in particolare di 259 uomini, 95 donne (di cui tre incinte) e 63 minorenni. Dopo lo sbarco sono stati sottoposti alle prime cure sanitarie e ad accertamenti per l'identificazione.



Ripresa la protesta dei migranti a Cagliari - Infine, è ripresa la protesta dei migranti a Cagliari. Un centinaio di profughi eritrei, probabilmente quelli che hanno dormito durante la notte in piazza Matteotti, hanno chiesto di poter lasciare la Sardegna. In diverse occasioni il "corteo" di migranti si è spostato da un lato all'altro del porto mandando in tilt la viabilità nella zona.