Naufragio in Grecia: strage di bambiniE la Germania "chiude" le frontiere

In Ungheria, nelle ultime 24 ore, sono entrati oltre 4mila migranti e profughi dalla Serbia. Si tratta del record di arrivi per una sola giornata. Ne danno notizia i media a Belgrado, aggiungendo che nei centri di raccolta alla frontiera si allestiscono in continuazione nuovi posti letto per i profughi. La Germania ripristina temporaneamente i controlli alle frontiere. Tragedia in mare in Grecia: affonda barcone: 34 morti, 11 i bimbi e 4 neonati.