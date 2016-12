Arrestati quattro membri dell'equipaggio del barcone rovesciatosi a largo della costa egiziana, non lontano dalla città di Rosetta: è la prima conseguenza del naufragio che ha portato alla morte di 51 persone (mentre proseguono le ricerche per trovare dei sopravvissuti). La procura generale di Damanhour, competente per territorio, avrebbe spiccato il provvedimento in attesa di ulteriori sviluppi d'indagine, secondo fonti del Cairo. Si tratterebbe dunque di una misura cautelare, della durata di quattro giorni.