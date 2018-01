Naufragio gommone migranti davanti a coste libiche, 84 in salvo

Un militare della guardia costiera libica in piedi su una barca durante il salvataggio di 147 immigrati clandestini che tentano di raggiungere l'Europa al largo della città costiera di Zawiyah, 45 chilometri a ovest della capitale Tripoli, il 27 giugno 2017. Più di 8.000 migranti sono stati salvati nelle acque al largo Libia nelle ultime 48 ore in condizioni climatiche difficili, ha detto la guardia costiera italiana il 27 giugno 2017.

Sono 84 i migranti tratti in salvo sabato dalla Nave Diciotti della Guardia Costiera, nel corso di un'operazione di soccorso a un gommone in difficoltà al largo delle coste libiche. L'avvistamento è avvenuto a cura di un aereo in pattugliamento marittimo di Eunavfor Med operazione Sophia. Otto i corpi privi di vita recuperati nel corso dell`operazione, coordinata dalla Centrale operativa della Guardia Costiera a Roma.