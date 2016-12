Naufragio Cina, trovati 77 cadaveri

Il relitto della nave da crociera naufragata lunedì notte sul fiume Yangtze, in Cina, è stato raddrizzato per accelerare le operazioni di soccorso, mentre il bilancio delle vittime sale a 77, ma mancano all'appello ancora 360 persone. Le operazioni per raddrizzare la Eastern Star sono iniziate giovedì sera e sono ormai più orientate a estrarre i corpi delle vittime che alla ricerca di sopravvissuti.