Naufragio al largo della Libia, almeno un centinaio di migranti dispersi

I migranti salvati dal naufragio sono stati portati dapprima alla base navale di Tripoli e poi al "Centro di ricerche e indagine" dell'autorità di lotta contro l'immigrazione clandestina nella stessa capitale libica. Lo riferisce la nota del portavoce della Marina libica precisando che ai naufraghi è stato fornito "soccorso medico e umanitario".



In tre anni circa diecimila morti sulla "rotta mediterranea" - Solo quest'anno sulla "rotta mediterranea centrale", quella che dalla Libia porta all'Italia, ci sono stati 603 morti a fronte di quasi 27mila arrivi secondo dati aggiornati a domenica scorsa dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom). L'anno scorso i morti furono quasi 4.600, in forte aumento rispetto agli oltre 2.800 dell'anno prima. Nel triennio, per difetto, l'Unhcr stima diecimila vittime.