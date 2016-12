Naufragi, Ue: pronti ad azioni militariAlfano: affondare barconi in partenza

21:26 - La Ue sta pensando ad "un'operazione militare" per colpire i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. Lo ha affermato Natasha Bertaud, uno dei portavoce della Commissione europea. Si tratterebbe di azioni mirate alla distruzione dei barconi. Recentemente i criminali non hanno esitato ad aprire il fuoco pur di recuperare le imbarcazioni. Segno dell'importanza di questi barconi per perseguire il loro atroce business.

L'istituzione europea presenterà il 13 maggio un piano globale, anticipato dai dieci punti di Avramopoulos. Lo ha reso noto Margaritis Schinas. "Il piano in dieci punti", che rappresenta il contributo della Commissione al vertice straordinario di giovedì sull'immigrazione, "è un anticipo del contenuto del piano globale" che sarà presentato il 13 maggio. "Questo è il momento della decisione, della solidarietà e dell'unità europea", ha aggiunto.



Intanto il premier Matteo Renzi ha sottolineato: "Le donne e gli uomini che stanno salvando vite umane nel Mediterraneo ci rendono orgogliosi dell'Italia e di quello che stiamo facendo. Ma lunedì per la prima volta l'intera Europa si è mostrata attenta e solidale, con alcuni impegni concreti che proveremo a puntualizzare nelle ore che ci separano dal Consiglio europeo di giovedì".



Si tratta di "interventi nei Paesi d'origine, distruzione dei barconi, raddoppio di Triton, ricollocazione d'emergenza condivisa tra tutti i Paesi, collaborazione con le Nazioni Unite e sforzo comune alle frontiere meridionali della Libia".



Alfano spinge per la linea dura - E il ministro dell'Interno Angelino Alfano spinge per una linea dura. L'obiettivo - dice - è "affondare i barconi degli scafisti, impedire che partano. Noi da soli non possiamo farlo ed è in corso un negoziato con Onu e Ue per avere, in un quadro di legalità internazionale l'autorizzazione a questo intervento".



Boldrini: distruggere barconi? E come? - Risposta polemica dalla presidente della Camera che dice: "Che vuol dire affondare i barconi degli scafisti? Per farlo bisogna avere l'autorizzazione del Paese in cui sono presenti e a chi si chiede in Libia questa autorizzazione?". Forte perplessità viene espressa dalla presidente della Camera Laura Boldrini: "O c'è un accordo con un'autorità locale che ha già identificato un barcone come proprietà di trafficanti altrimenti quale barca affondiamo?".