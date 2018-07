Nato, retromarcia di Trump: "Non lascio l'Alleanza atlantica"

Donald Trump non esce dalla Nato ma avverte: "Potrei farlo. Però non è necessario dopo i 33 miliardi in più dagli alleati". Il presidente Usa lo dice in una conferenza stampa convocata a sorpresa subito dopo aver minacciato di lasciare l'Alleanza atlantica. "Non ero contento - spiega - perché noi paghiamo il 90% e non è giusto. Ma oggi abbiamo una Nato più forte di due giorni fa perché tutti si sono impegnati ad aumentare le spese della difesa".