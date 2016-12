Nato, Erdogan richiama 150 soldati turchi dopo il fallito golpe

In seguito al fallito colpo di Stato in Turchia, circa 150 ufficiali turchi distaccati presso la Nato sono stati richiamati ad Ankara. Lo ha reso noto il comandante supremo dell'Alleanza in Europa, il generale Curtis Michael Scaparrotti, citato dall'Associated Press. Il militare lamenta "il carico extra sulle persone rimaste. C'era gente capace, è una perdita per il mio staff". "Ovviamente - aggiunge - questo ha un impatto anche sul loro esercito".