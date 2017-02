Nato, Donald Trump: "America sosterrà Alleanza"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha assicurato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che l'America sosterrà fortemente l'Alleanza. Nel colloquio, Trump ha affermato che parteciperà al vertice che si terrà in Europa a fine maggio. Lo ha reso noto la Casa Bianca, aggiungendo che i due hanno parlato anche di come incoraggiare tutti gli alleati a rispettare l'impegno in termini di spesa per la difesa.