Nato contro Corea Nord dopo test missilistici: "Eviti provocazioni"

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, esprime "forte condanna" per il test missilistico della Corea del Nord. "Pyongyang - afferma l'Alleanza in una nota - smetta immediatamente e abbandoni tutte le attività nucleari e di missili balistici esistenti in modo completo, verificabile e irreversibile. La Corea del Nord dovrebbe impegnarsi in negoziati internazionali ed evitare qualsiasi altra provocazione".