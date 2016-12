01:05 - "Sono il grande elfo". Così Barack Obama ha dato inizio alla raccolta annuale di giocattoli per i bambini poveri organizzata tradizionalmente dai marines. Dal 1947 ad oggi, i militari, ha ricordato il presidente, hanno distribuito 469 milioni di giocattoli a più di 216 milioni di bambini. "Sono molte case per bambole e tartarughe ninja", ha detto Obama. Insieme a lui, anche la First lady Michelle.