Basteranno gli elogi all'esercito in patria e alle truppe all'estero, pronunciati dal primo ministro britannico Theresa May nel suo discorso natalizio, a far passare buone feste ai soldati di Sua Maestà? Il clima festivo per 500 militari di stanza in Afghanistan sarebbe stato rovinato dall'"obolo" ricevuto per le festività: una sterlina a testa (500 sterline in tutto, quelle stanziate), come denunciano i media nazionali.