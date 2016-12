Nashville, sparatoria in un cinema: l'aggressore è stato ucciso dalla polizia

Sparatoria in un cinema di Nashville, in Tennessee. L'uomo che ha aperto il fuoco è morto. Non ci sono altre vittime, ma una persona è rimasta ferita a colpi di accetta. L'aggressore ha sparato contro un agente che per primo lo ha affrontato e che ha risposto al fuoco. Nel giro di alcuni minuti sono arrivati le squadre speciali della polizia e c'è stato un nuovo scontro a fuoco, al termine del quale l'uomo è stato trovato morto.