Nashville, partita a dadi al campus finisce nel sangue: 1 morto e 3 feriti

Un uomo è morto mentre tre studentesse sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria, nel campus della Tennessee State University, a Nashville . Lo rende noto la polizia, secondo cui all'origine della sparatoria ci sarebbe stata una lite scoppiata durante una partita a dadi. Una settimana fa 3 persone erano rimaste ferite durante una festa in una casa poco distante dal campus mentre ad agosto un uomo aprì il fuoco in un cinema .

Una portavoce della Tennessee State University, Kelli Sharpe, ha reso noto che la vittima non frequentava l'università e che le tre ragazze ferite sono ricoverate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.