Nasa: un Asteroide più grande della piramide di Cheope sfiorerà la Terra

E' grande come due Boeing, ha un diametro che supera l'altezza della piramide di Cheope e viaggia a una velocità di 32mila chilometri orari: è l'asteroide 2016 NF23, classificato dalla Nasa "potenzialmente pericoloso" che, a partire dalla notte tra martedì e mercoledì, sfiorerà la Terra. Niente paura: il corpo celeste non impatterà con il nostro pianeta, si manterrà a una distanza di sicurezza di 5 milioni di chilometri. Ma il suo sarà un passaggio supersonico, vista la sua velocità, e il suo percorso è monitorato senza sosta. L'Nf23, infatti, è stato inserito nel NEO - Near Earth Objects -, l'archivio di oggetti celesti che si trovano a distanza ravvicinata dalla Terra e che per la loro potenziale pericolosità vengono tenuti sotto controllo.