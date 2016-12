Nasa, lanciata nello spazio la prima "casa gonfiabile"

E' stata lanciata la capsula Dragon, a bordo della quale si trova la prima " casa gonfiabile " spaziale, prototipo di future basi lunari o marziane. Il lancio è avvenuto dalla base dell'Aeronautica militare statunitense a Cape Canaveral con il razzo Falcon 9 costruito, come Dragon, dall'azienda privata Space X . A bordo della capsula ci sono anche 3 tonnellate tra rifornimenti, pezzi di ricambio e materiali per gli esperimenti.

La "casa gonfiabile", denominata Beam , verrà attaccata alla Stazione Spaziale Internazionale per i prossimi due anni, e fornirà importanti dati per migliorare la salute dell'uomo: Beam, infatti, trasporta anche 20 topi che aiuteranno i ricercatori a comprendere meglio l' atrofia muscolare , visto che nello Spazio i muscoli bruciano più energia.

Il rientro per la capsula Dragon è invece previsto dopo l'11 maggio, quando partirà per rientrare sulla Terra: porterà con sé alcune sostanze del corpo di Scott Kelly, astronauta americano sulla Stazione Spaziale, che serviranno a comprendere come il corpo umano reagisce a periodi estesi nello Spazio. Il tutto in vista del prossimo obiettivo: sbarcare su Marte.