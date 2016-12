Nasa, il telescopio Kepler scopre 550 pianeti rocciosi: nove di questi potrebbero ospitare la vita

Il telescopio spaziale Kepler 1 di 10 Ansa Ansa Il telescopio spaziale Kepler 2 di 10 Ansa Ansa Il telescopio spaziale Kepler 3 di 10 Ansa Ansa Il telescopio spaziale Kepler 4 di 10 Ansa Ansa Il telescopio spaziale Kepler 5 di 10 Nasa Nasa Il telescopio spaziale Kepler 6 di 10 Nasa Nasa Il telescopio spaziale Kepler 7 di 10 Nasa Nasa Il telescopio spaziale Kepler 8 di 10 Nasa Nasa Il telescopio spaziale Kepler 9 di 10 Nasa Nasa Il telescopio spaziale Kepler 10 di 10 Nasa Nasa Il telescopio spaziale Kepler leggi dopo slideshow ingrandisci

Si impenna a più di 3.200 il numero dei mondi alieni, ossia dei pianeti esterni al Sistema Solare finora verificati. Ai 2.000 finora noti si aggiungono infatti i 1.200 scoperti dal telescopio spaziale Kepler e annunciati dalla Nasa in una conferenza stampa. Degli oltre 5.000 candidati pianeti, il cui "status" non è ancora stato confermato, quelli che sicuramente sono mondi in orbita intorno ad altre stelle sono più di 3.200, dei quali 2.325 sono stati scoperti dal telescopio spaziale Kepler.



Più vicini a sapere se siamo soli nell'universo - Nella Via Lattea i pianeti potrebbero essere più numerosi delle stelle; lo hanno affermano gli esperti della Nasa, presentando il vero e proprio "bottino" di mondi alieni scoperto dal telescopio spaziale Kepler. "Prima che del lancio del telescopio spaziale Kepler - ha affermato Paul Hertz, direttore della divisione di astrofisica della Nasa - non sapevamo se i pianeti esterni al Sistema Solare fossero rari o comuni nella galassia. Grazie a Kepler e alla comunità dei ricercatori, ora sappiamo che ci potrebbero essere più pianeti che stelle: un'informazione utile per le missioni future che ci porteranno più vicini a scoprire se siamo soli nell'universo".