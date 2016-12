Nasa, fallisce lancio del razzo di SpaceX

E' fallito il lancio del razzo della Nasa SpaceX. A pochi secondi dal decollo dalla base di Cape Canaveral, in Florida, il cargo Crs-7, diretto alla Stazione spaziale internazionale per portare rifornimenti, è esploso. I detriti sono caduti nell'oceano Atlantico. Ad annunciare il fallimento del lancio è stata la stessa agenzia spaziale statunitense.

Il portavoce della Nasa, George Diller, ha confermato l'esplosione, spiegando che le cause dell'incidente non sono chiare e il flusso di dati dal razzo si è bloccato circa 2 minuti e 19 secondi dopo il decollo. A bordo non c'erano astronauti. La compagnia privata californiana SpaceX, ha spiegato che tutto sembrava andare correttamente fino a quando il razzo ha raggiunto il regime supersonico.

Nasa: "Delusi per la perdita del cargo" - "Siamo delusi per la perdita del cargo SpaceX che doveva rifornire la Stazione spaziale internazionale. Tuttavia gli astronauti sono al sicuro a bordo della stazione e hanno scorte sufficienti per i prossimi mesi. Lavoreremo a stretto contratto con SpaceX per capire cosa è successo". Lo scrive la Nasa in una nota.