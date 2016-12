Nasa: delusi per perdita di SpaceX

"Siamo delusi per la perdita del cargo SpaceX che doveva rifornire la Stazione spaziale internazionale". Lo scrive la Nasa in una nota, dopo l'esplosione in volo che ha distrutto il razzo diretto sulla Iss. "Tuttavia - si legge - gli astronauti sono al sicuro a bordo della stazione e hanno scorte sufficienti per i prossimi mesi. Lavoreremo a stretto contratto con SpaceX per capire cosa è successo".