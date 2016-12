22 dicembre 2014 Nantes, uomo si schianta su mercatino di Natale urlando "Allah è grande": 11 feriti Il folle ha puntato con il suo camioncino uno stand gremito di persone. Tra i feriti, 5 sono in gravi condizioni. L'episodio segue quello analogo di Digione avvenuto domenica Tweet google 0 Invia ad un amico

06:25 - Un uomo ha travolto con un camioncino alcuni pedoni che passeggiavano nel mercato della place Royale a Nantes, facendo "undici feriti". Lo riferisce la tv all news Bfm Tv, spiegando che sul posto sono giunti i soccorritori e la polizia, che ha messo in sicurezza la zona. L'uomo, che si è pugnalato vicino al cuore gridando "Allah è grande", è grave. Domenica era avvenuto un caso analogo e il ministro dell'Interno aveva lanciato l'allarme attentati.