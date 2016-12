22:56 - Secondo la procuratore capo di Nantes, Brigitte Lamy, quello avvenuto al mercato di Natale, dove un uomo si è lanciato con il camioncino sulla folla ferendo 10 persone, è stato un attacco "deliberato", ma anche "un'azione isolata" e per questo "non si può parlare di un atto di terrorismo". La Lamy ha sottolineato come dietro il gesto dell'investitore, che si è poi pugnalato, non risulti "una rivendicazione particolare".