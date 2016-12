Nairobi, si intrufola nello sprint finale della maratona ed è secondo: arrestato

Si è confuso tra gli spettatori della maratona di Nairobi, si è intrufolato tra i runner in chiusura gara e nello sprint finale, fresco come una rosa, è riuscito ad aggiudicarsi il secondo posto e i 7mila dollari di premio per l'argento. Peccato che l'imbroglione sia stato smascherato e arrestato. Adesso per lui ci sarà da sostenere un processo con l'accusa di truffa.