Nairobi, il Papa all'Onu: "Spero in un accordo globale sul clima"

Al quartier generale dell'Onu il Papa è stato accolto dal direttore generale dell'Unon, Sahle-Work Zewde, e dai direttori esecutivi di Unep e Un-Habitat, Achim Steiner e Joan Clos.



Papa Francesco: "Cambio di rotta è possibile" - Il Pontefice è convinto che servano soluzioni politiche e tecniche ma anche istruzione e formazione per rendere possibile il cambio di rotta sull'ambiente: "Serve un nuovo stile culturale, e l'assunzione di una cultura della cura: cura di sé, cura degli altri, cura dell'ambiente, al posto della cultura del degrado e dello scarto".



"La criminalità non sfiguri la natura dell'Africa" - L'Africa "offre al mondo bellezza e ricchezza naturale - ha detto Bergoglio - ma corruzione, terrorismo, commercio illegale di tante materie prime, e lo sterminio di tante specie producono un costante rischio di distruzione, causato da egoismi umani di ogni tipo e dall'abuso di situazioni di povertà e di esclusione".



Il Papa denuncia nuove forme di schiavitù - Citando la tragedia dei migranti il Papa ha invitato nuovamente a non restare indifferenti: "Sono molte vite, molte storie, molti sogni che naufragano nel nostro presente". E il Pontefice ha denunciato la situazione dei profughi che è tra le "forme estreme e scandalose di scarto e di esclusione sociale", insieme con "le nuove forme di schiavitù, il traffico delle persone, il lavoro forzato, la prostituzione, il traffico di organi".



Conferenza Quito 2016 affronti seriamente il tema dell'urbanizzazione - Nel discorso all'Onu, Papa Francesco ha ricordato l'appuntamento con la Conferenza Habitat III in programma a Quito per ottobre 2016 auspicando che possa essere "un momento importante per individuare i modi di affrontare le problematiche del processo di urbanizzazione. "Il rapido processo di urbanizzazione - ha detto il Pontefice - non si traduca in quartieri marginali, disuguaglianze e sacche di povertà urbana, non solo economiche, ma soprattutto sociali e ambientali".