N. Zelanda, allarme nell'aeroporto di Auckland per una lumaca gigante

11:06 - Una lumaca gigante ha fatto scattare l'allarme nell'aeroporto di Auckland, in nuova Zelanda. L'esemplare, grande quanto una mano, sequestrata dalla dogana e prontamente soppressa perché considerata molto nociva per l'agricoltura. Era stata condotta nel Paese da una coppia di ritorno da un viaggio in Madagascar, dove l'avevano raccolta pensando che fosse vuota ed è considerata una delle cento più pericolose specie invasive nel mondo.

"Abbiamo impedito che la lumaca si lasciasse dietro una viscida scia di distruzione attraverso il Paese, nei raccolti e nelle foreste", ha detto il funzionario del Ministero dell'Industria, Craig Hughes.



La lumaca africana gigante (Achatina fulica) è capace letteralmente di divorare più di 500 specie di piante ed è portatrice di agenti patogeni letali per i vegetali, oltre a mangiare la vernice e l'intonaco degli edifici. Lo Stato americano della Florida combatte contro la specie dal 2011 e ha soppresso da allora più di 140 mila esemplari.