Myanmar, Suu Kyi mantiene promessa: liberati 138 prigionieri politici

Le autorità del Myanmar, ex Birmania, hanno rilasciato 138 prigionieri politici, tra cui diversi studenti e 25 donne. La loro liberazione dalle prigioni di Bago, Magway e Yangong, giunge all'indomani della promessa in tal senso avanzata dal consigliere di Stato e Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi. Si tratta dei primi prigionieri politici liberati dopo la salita al potere del nuovo governo.