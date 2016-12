Myanmar, Suu Kyi ha la maggioranza: potrà formare il nuovo governo

In Myanmar il partito "Lega nazionale per la democrazia" (Nld), guidato da Aung San Suu Kyi , ha conquistato la maggioranza in Parlamento. Il premio Nobel per la Pace potrà quindi scegliere il nuovo presidente e formare il nuovo governo.

Con gli ultimi risultati resi ufficiali, l'Nld controlla 238 seggi (quasi l'80 per cento del totale) nella Camera bassa e 126 (quasi l'82 per cento) nella Camera alta, per un totale di 364 seggi nella sessione bicamerale che eleggerà il presidente a fine gennaio. Per avere la maggioranza in tale occasione, serviranno 329 seggi.



La Commissione elettorale deve ancora ufficializzare l'attribuzione di circa 39 seggi, ossia l'8 per cento di quelli contestati. Al partito di governo Usdp ("Partito di unione, solidarietà e sviluppo") sono andati in totale 28 seggi nella Camera bassa e 12 nella Camera alta. Va inoltre considerato il 25 per cento dei seggi garantiti in Parlamento all'esercito, considerato contiguo all'Usdp.