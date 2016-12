Myanmar: no a critiche su immigrati

Il Myanmar ha respinto quelli che definisce "commenti non equilibrati", fatti da numerosi vincitori di premi Nobel per la Pace, volti a chiedere la fine delle persecuzioni contro i musulmani Rohingya. L'elenco dei premi Nobel scesi in campo, tra cui il sudafricano Desmond Tutu, l'attivista iraniano per i diritti umani Shirin Ebadi e l'ex presidente di Timor Est Jose Ramos-Horta, aveva lanciato l'appello nella capitale norvegese la settimana scorsa.