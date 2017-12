Myanmar, Msf: "Almeno 6.700 Rohingya uccisi in un mese"

Almeno 6.700 Rohingya, inclusi 730 bambini sotto i cinque anni, sono stati uccisi tra agosto e settembre in Myanmar. Lo denuncia Medici senza Frontiere, secondo cui sono oltre 645.000 i Rohingya fuggiti in Bangladesh nel mese di agosto. Il bilancio diffuso dalle autorità birmane, riferito allo stesso periodo, parla invece di 400 vittime, la maggior parte indicate come "terroristi islamici".