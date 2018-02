Myanmar, lanciò molotov contro casa Aung San Suu Kyi: preso 48enne

Un uomo di 48 anni che soffre di problemi mentali è stato arrestato dopo aver confessato di essere il responsabile del lancio di una molotov contro la villa di Aung San Suu Kyi. L'episodio è avvenuto giovedì a Rangoon, in Myanmar. La leader birmana non era in casa quando è stato lanciato l'oggetto incendiario, che ha provocato solo danni materiali di lieve entità a una tubatura.