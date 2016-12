Myanmar, elezioni libere dopo 25 anni: primo voto per Aung San Suu Kyi

Si sono chiusi i seggi delle elezioni in Myanmar , al termine di quello che rappresenta il primo vero voto "libero" nazionale dal 1990, con il partito della leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi grande favorito. Si tratta della prima esperienza di voto anche per la 70enne birmana, premio Nobel per la Pace nel 1991. Secondo gli osservatori Ue, il voto si è svolto in maniera regolare. Migliaia di elettori hanno festeggiato in piazza.

In un Sud-est asiatico dove rispuntano tendenze autoritarie, l'8 novembre 2015 è stato il giorno della nascente democrazia birmana. Il presidente Thein Sein ha assicurato che il governo del Paese e l'Esercito rispetteranno i risultati delle elezioni.



Quando poco prima della chiusura dei seggi a Rangoon inizia a diluviare, il 52enne Aye Kyaw chiosa: "E' la pioggia che ripulisce dalla spazzatura. Da oggi, aria nuova!". Il riferimento e' al governo semi-civile che spera venga sconfitto dalla "Lega nazionale per la democrazia" (Nld) di Aung San Suu Kyi, per la quale ha votato. Come la massa dei sostenitori della "Signora", lui non ha dubbi sull'esito elettorale. E davanti alla sede del partito canta a squarciagola l'inno che fa "Nld, dobbiamo vincere!".



"Credo che vinceremo", ha detto alla folla festante il fondatore di Nld Tin Oo, 88 anni, braccio destro di Suu Kyi. Prima e dopo il breve discorso dell'ex generale, i fan del premio Nobel per la Pace si sono radunati davanti al megaschermo che aggiornava in diretta sullo spoglio delle schede, tra boati per ogni scheda assegnata all'Nld e mugugni di delusione per quelle andate all'Usdp (Partito di unione, solidarietà e sviluppo) del presidente Thein Sein. Nonostante alcuni disguidi con le liste elettorali, e degli aspiranti votanti impossibilitati a depositare la propria scheda, nell'ex capitale Rangoon e in altre città del Paese le operazioni di voto si sono svolte in linea di massima con regolarità, come certificato anche dagli osservatori Ue.



Chi vota Nld lo dice apertamente, spesso prima ancora di venire interpellato: è l'impazienza di chi è diventato adulto senza poter votare, ingoiando amarezze nei decenni della dittatura militare. Trovare elettori che ammettono di aver dato la propria preferenza al partito di governo Usdp è più difficile: tutto fa pensare che siano di meno, ma anche quelli che l'hanno fatto danno l'impressione di essere sulla difensiva. "Oggi facciamo la storia", racconta Zaw Linn Htet, 19 anni compiuti proprio nel giorno del voto. Dopo 40 minuti di attesa, un voto all'Nld ("certamente, per chi altro!"), si diverte a far foto alla punta del mignolo intinta nell'inchiostro viola indelebile (almeno per 24 ore) che testimonia l'avvenuta votazione, per poi condividerla con gli amici grazie al suo nuovo smartphone.