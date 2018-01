Myanmar, accordo con Dacca: rimpatrio Rohingya in 2 anni

Myanmar e Bangladesh hanno concordato di rimpatriare i membri della minoranza musulmana Rohingya, recentemente sfollati per una repressione dell'esercito, in due anni. Lo ha fatto sapere Dacca, tramite una nota del governo, in cui afferma che l'accordo prevede che il processo sarà "completato preferibilmente entro due anni dall'inizio del rimpatrio". È la prima volta che la questione viene affrontata in termini di tempi.