Myammar, il Papa ha incontrato il leader buddista Sitagu Sayadaw

Nel corso della sua visita in Myammar, Papa Francesco ha incontrato brevemente il leader buddista Sitagu Sayadaw, una delle più influenti personalità religiose del Paese. Lo ha fatto sapere il portavoce della Santa Sede, Greg Burke. L'incontro aveva l'obiettivo di "incoraggiare la pace e la convivenza fraterna come l'unica via da percorrere".