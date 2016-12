Mutui,Mef: più tutele per debitori

Nel recepire la direttiva europea europea in materia di credito assistito da ipoteca, il governo introduce elementi a tutela dei debitori non imposti da Bruxelles, come fanno notare fonti del ministero dell'Economia. Nel testo viene compresa la disposizione secondo cui "le parti del contratto possono concordare che, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione dell'immobile, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza".