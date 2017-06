Muslim ban, Usa: decisi nuovi criteri per i visti ai cittadini di sei Paesi islamici

Il divieto è stato parzialmente riattivato dopo che la Corte Suprema ha dichiarato di volerne verificare la costituzionalità: sarà valido per 90 giorni per i cittadini dei sei Paesi e per 120 giorni per i richiedenti asilo. Nella sua versione azzoppata il muslim ban prevede che non possano entrare negli Stati Uniti coloro che "non hanno relazioni strette con persone o entità negli Usa".



Ma ecco quali sono i punti che la Corte Suprema non ha chiarito e che potrebbero generare caos in queste settimane. Washington ha inviato delle linee guida alle sue ambasciate, secondo i media internazionali. Per esempio sul grado di parentela che viene ritenuto "stretto" abbastanza per giustificare l'ingresso negli Usa, le nuove linee guida prevedono che la relazione tra figli e genitori, tra coniugi, tra suoceri e genero/nuora o tra fratelli sia valida.



La relazione tra nonni e nipoti, tra zii e nipoti, tra cugini, cognati o fidanzati, invece non è valida per consentire il superamento del muslim ban. Inoltre non è definito cosa accade a coloro che hanno fatto richiesta per un permesso studio o di lavoro e non hanno ancora ricevuto una risposta. E non è chiaro se il divieto si applichi anche ai turisti o a coloro che sono in viaggio per un breve periodo per visitare i familiari o per coloro che si recano negli Usa per cure mediche.