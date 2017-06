Muslim ban, corte di appello conferma stop al testo voluto da Trump

La corte d'appello del nono circuito federale ha confermato lo stop alla seconda versione del bando anti musulmani di Donald Trump. La decisione della corte di San Francisco conferma quella di un giudice federale delle Hawaii. Si tratta della seconda sconfitta giudiziaria in pochi giorni. Era stata l'amministrazione Trump a ricorrere in seconda istanza per chiedere di ribaltare entrambe le decisioni.