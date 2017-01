Muro tra Usa e Messico, Pena Nieto annulla incontro con Trump

E' sempre più crisi tra Messico e Stati Uniti a causa del muro che la Casa Bianca vuole far costruire tra i due Paesi. Dopo il botta e risposta tra il presidente Enrique Pena Nieto, che non vuole pagare la costruzione, e il suo omologo americano Donald Trump, salta l'incontro a Washington. Lo ha annunciato Pena Nieto, via Twitter, affermando: "Abbiamo informato la Casa Bianca che martedì non parteciperemo alla riunione programmata con Potus".