Muro,Merkel:sogno diventato realtà

12:35 - "Noi abbiamo la forza di volgere le cose al bene: questo è il messaggio del Muro di Berlino". Lo ha detto Angela Merkel, per i 25 anni dalla caduta. "E' un evento storico che ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà - ha continuato - e noi vogliamo condividere questo messaggio con i nostri partner nel mondo". Mentre "in Ucraina, in Siria, in Iraq e in molti altri luoghi le persone vedono ancora la loro libertà minacciata o calpestata".