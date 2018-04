Muro con il Messico, l'idea di Trump: farlo pagare al Pentagono

Il Messico non ha intenzione di pagarlo e il Congresso non ha approvato i fondi necessari per costruirlo. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, starebbe pensando di far pagare il muro con il Messico al Pentagono, a cui Washington ha garantito fondi record nella legge di budget appena promulgata, citando un rischio "per la sicurezza nazionale".