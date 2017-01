Muro al confine,Trump: Messico ha approfittato di noi troppo a lungo

"Il Messico ha approfittato degli Stati Uniti per troppo tempo. Gli enormi deficit commerciali e il poco aiuto sul davvero debole confine devono cambiare, ora!". Così il presidente americano Donald Trump interviene via Twitter nella polemica con il Messico scatenata dalla questione del muro. "La gente vuole protezione e un muro protegge. Non dovete far altro che chiedere a Israele", ha aggiunto Trump sull'account presidenziale.