Muore per shottini,4 mesi a barista

Gilles Crepin, un barista francese di Clermont-Ferrand, è stato condannato a 4 mesi con la condizionale per omicidio colposo dopo la morte di un suo cliente ucciso da 56 shottini di un superalcolico. Determinato a battere il record del bar "Le Starter", il 56enne Renaud Prudohomme ha bevuto in un'ora oltre un litro di superalcolico. Poco dopo il ricovero in ospedale e la morte per arresto cardiaco. Tasso alcolemico nel sangue: 3,7 grammi.