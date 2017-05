Muore "nonno Ghoto", l'uomo più vecchio al mondo

È morto Sodimedjio, l'uomo più vecchio del mondo. L'indonesiano, che affermava di essere nato 146 anni fa sull'isola di Java in base ai documenti di cui era in possesso, come riferisce la Bbc online. In Indonesia però, le nascite sono state registrate a partire dal 1900, e questo suscita un sospesso sull'età record di "Nonno Ghoto".