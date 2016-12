19 giugno 2015 Muore negli Usa la donna più vecchia al mondo: aveva 116 anni Jeralean Talley si è spenta nella sua casa. Accanto la sua unica figlia Tweet google 0 Invia ad un amico

01:06 - E' morta nella sua casa a Detroit in Michigan Jeralean Talley, aveva 116 anni ed era la donna più vecchia al mondo. Era diventata la nonnina dei record solo il mese scorso, ma di recente era stata ricoverata in ospedale a causa della presenza di liquido nei polmoni. La figlia tuttavia aveva confermato che Jeralean era stata dimessa ed era contenta di essere ritornata a casa.

Jeralean Talley era nata nel 1899 in Georgia ed era entrata nel Guinness dei primati per la longevità lo scorso aprile, dopo la morte di Gertrude Weaver. La donna, una di 12 figli, aveva passato i primi anni della sua vita in una fattoria a raccogliere cotone, noccioline e a scavare patate dolci.



Nel 1935 si era trasferita in Michigan dove un anno dopo sposò Alfred Talley, morto nel 1988 all'età di 95 anni. La coppia ha avuto solo una figlia.