Mumbai, liquore adulterato: morte 41 persone, tre arrestati

14:53 - Almeno 41 persone sono morte a Mumbai dopo aver ingerito liquori adulterati acquistati nella stessa rivendita della città. In tredici sono deceduti subito dopo aver assunto il liquore, gli altri poco dopo il ricovero in ospedale. Gli agenti hanno arrestato con l'accusa di omicidio colposo i tre proprietari del negozio in cui le bottiglie di liquore sono state acquistate, che si sono difesi sostenendo di avere venduto solo merce con il sigillo del governo.

La polizia sospetta che vi sia dell'altro, perché molte delle persone ricoverate hanno detto di aver comprato bottiglie di liquore di costo inferiore a quello dei prodotti governativi.



Gli inquirenti hanno portato campioni del liquore consumato nei laboratori per comprenderne la natura, ed hanno ricordato che erano undici anni che a Mubai non si registrava un simile fenomeno di morti collettive per uso di alcool contraffatto.



L'agenzia Ians ha precisato che le condizioni di altre 24 persone ricoverate restano gravi.