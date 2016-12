Mullah Omar morto il 23/4/2013

I talebani dell'Emirato islamico dell'Afghanistan hanno rivelato per la prima volta la data esatta della morte del loro leader e fondatore del movimento, Mullah Omar. Si tratta del 23 aprile del 2013. In un lungo comunicato i talebani spiegano che quel decesso fu tenuto segreto dai massimi responsabili dell'Emirato islamico "per il fatto che il 2013 era considerato l'ultimo anno in cui i 'mujaheddin' e gli invasori stranieri misuravano la loro forza".