Msf: migranti a rischio per gelo, emergenza in Grecia e nei Balcani

"La cinica negligenza delle politiche dei Paesi comunitari unita al freddo siberiano hanno peggiorato una situazione già di per sé insopportabile per migliaia di uomini, donne e bambini che cercano protezione in Europa". È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere, che sottolinea come le situazioni più critiche siano quelle dei migranti bloccati in tende sulle isole greche e in edifici abbandonati di Belgrado.