Msf, 24 casi interni di abusi sessuali nel 2017: licenziati 19 operatori

"Non tolleriamo nessun abuso fisico o psicologico contro individui, molestie sessuali, relazioni sessuali con minorenni, né nessun altro tipo di comportamento che non rispetti la dignità umana", afferma Medici senza frontiere, ricordando che "la ong "promuove un ambiente di lavoro libero da molestie e abusi".



"Ci aspettiamo che tutto lo staff si attenga ai nostri principi guida come stabilito nella nostra carta - che prevede che il nostro ruolo sia di fornire assistenza alle popolazioni in difficoltà e di rispettare il nostro codice etico professionale", afferma Msf, chiarendo che "per noi questo significa non tollerare nessun comportamento del nostro staff che sfrutti la vulnerabilità di altri, ne' degli impiegati che traggono vantaggio dalla loro posizione per un vantaggio personale".