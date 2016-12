Mosul, sventato tentativo Isis di trasformare civili in scudi umani

L'Isis ha cercato in questi giorni di trasformare 25mila civili in scudi umani per impedire la presa di Mosul da parte delle forze alleate, ma i raid aerei hanno impedito il trasferimento della maggior parte delle persone dai sobborghi vicini verso la città. Lo ha detto a Ginevra la portavoce dell'Ufficio dell'Alto commissario Onu per i diritti umani Ravina Shamdasani, citando diversi rapporti in possesso delle Nazioni Unite.