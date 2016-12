Mosul, si rifiutano di fare sesso con i militanti dell'Isis: 19 ragazze yazide bruciate vive

Nuovo orrore a Mosul, roccaforte dell'Isis nel nord dell'Iraq, dove 19 ragazze yazide sono state bruciate vive per essersi rifiutate di fare sesso con i combattenti dell'organizzazione terroristica. Lo riferiscono media locali. Secondo la testimonianza di un attivista, le ragazze sono state rinchiuse in gabbie di ferro nel centro della città e su di loro è stata gettata benzina per poi essere bruciate di fronte a centinaia di persone.