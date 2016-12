Mosul, Onu: "Isis usa i civili come scudi umani"

Secondo l'Onu i miliziani dell'Isis hanno spinto circa 550 famiglie da alcuni villaggi nei pressi di Mosul a raggiungere la città irachena, verosimilmente per usarli come scudi umani. Lo ha detto la portavoce dell'Alto commissariato Onu per i diritti umani, Ravina Shamdasani, esprimendo "grave preoccupazione" per quanto sta accadendo. Gli jihadisti, ma la notizia è da verificare, avrebbero ucciso almeno 40 civili.